Кондратьев: конференцию по IT-безопасности Kuban CSC посетят более 270 экспертов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о ключевом событии в сфере кибербезопасности.

На курорте Газпром Поляна в Сочи с 12 по 13 октября пройдет международная конференция по информационной безопасности Kuban CSC 2023. На мероприятие, которое состоится уже в 4-й раз, приедут более 270 экспертов в области информационной безопасности.

По словам Вениамина Кондратьева, конференция позволит объединить усилия госвласти, науки и российских поставщиков IT-услуг в борьбе с новыми вызовами и угрозами.

«Участников ждет интересный диалог, презентации передовых разработок, обмен уникальным опытом с зарубежными партнерами. Площадка объединит более 270 представителей дружественных России стран и лидеров отечественной IT-сферы», — отметил глава региона.

На конференции обсудят актуальные темы в области IT-безопасности, в том числе международное сотрудничество и импортонезависимость. Идеи и предложения будут применены для укрепления взаимодействия с дружественными странами в глобальном информационном пространстве.

В студенческой научной секции выступят представители ведущих российских вузов, пройдут также традиционный чемпионат по практической информационной безопасности.

Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке аппарата Совета Безопасности РФ. Организаторами являются администрация Краснодарского края при участии региональной Ассоциации цифрового развития и КубГТУ.

Подробнее о конференции можно узнать на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.