На форуме «Край добрых дел» НКО Кубани подписали пять соглашений для помощи людям

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соглашения заключили благотворительные фонды «Край добра» и «Кубанская семья», Центр поддержки семей «Дети-лучики», а также Центр развития гражданского общества Краснодарского края и брендинговое агентство «2BR».

Директор АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края» Даниил Лаврешин отметил, что на первом дне форума «Край добрых дел» подписали ряд важнейших соглашений.

«Главная цель форума для некоммерческих организаций — найти точки соприкосновения. Обсудить направления взаимодействия между органами власти, бизнес-сообществом и НКО региона. Считаю, первый день форума прошел успешно, был подписан ряд важнейших соглашений», — сказал Лаврешин.

Соглашение между фондом «Край добра» и одной из строительных компаний Краснодара предусматривает помощь в лечении и реабилитации тяжелобольных детей. Документ, который подписал фонд «Кубанская семья» предусматривает установку боксов для сбора вещей на благотворительность. Боксы планируют установить в ряде химчисток Краснодара.

Центр «Дети-лучики» заключил соглашение с брендинговым агентством. Фирма, в свою очередь, подписала договор с администрацией Гулькевичского района о подготовке материалов о детях с ментальными и физическими особенностями. Материалы разместят на различных информационных поверхностях.

Центр развития гражданского общества Краснодарского края подписал соглашение с Кубанским научным фондом о популяризации исследовательских работ.

Форум «Край добрых дел» проводят в Краснодаре 4 и 5 октября в инновационном центре «Аквариум». Организаторами выступают департамент внутренней политики и краевой Центр развития гражданского общества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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