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«Край Добра» собирает средства на лечение 7-летней Даши Уманской из Брюховецкого района

Общество
28.09.2022 14:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/kraj-dobra-sobiraet-sredstva-na-lechenie-7-letnej-dashi-umanskoj-iz-bryuhovetskogo-rajona
Видео канала «Кубань 24»

В три года у девочки начала болеть нога, а потом стали появляться шишки по всему телу. Диагноз — нейробластома четвертой стадии. Заключение врачей повергло в шок всю семью.

«Это не передать никому, словами не передать вообще. Это даже врагу не пожелаешь такого перенести, что перенесла я. Это очень тяжело», — поделилась мама Даши Ксения Уманская.

Даше перенесла множество сложнейших операций, 8 курсов химиотерапии и пересадку костного мозга. Рост раковых клеток удалось остановить. Однако победить болезнь полностью пока не удалось. Чтобы выздороветь, необходимо начать иммунотерапию. Стоимость лекарственных препаратов — почти 500 тыс. рублей. Такую сумму маме, которая в одиночку воспитывает двух девочек, не собрать.

Семья обратилась в фонд «Край добра» и очень надеется на поддержку неравнодушных людей. Помощь девочке можно оказать на сайте фонда — сделать перевод банковской картой — или отправить СМС со словом «счастье» на короткий номер 7715. Через пробел необходимо указать сумму пожертвования.

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