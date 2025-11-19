На финрынке Краснодарского края впервые выявили три нелегальных инвестсубъекта

За 9 месяцев этого года Банк России выявил в регионе крае 35 субъектов нелегальной финансовой деятельности.

Среди работающих без разрешения компаний и лиц 31 нелегальный кредитор, один оператор инвестиционной платформы и сразу три субъекта, которые занимались незаконным привлечением инвестиций граждан — такое количество незарегистрированных инвесткомпаний на финансовом рынке края обнаружили впервые.

С января по сентябрь 2024 года на Кубани было выявлено 23 нелегала. Среди них один нелегальный участник рынка ценных бумаг, 22 черных кредитора.

Рост количества нелегалов на финрынке эксперты Банка России связывают с расширением числа инструментов для поиска и получения информации о компаниях и лицах, которые незаконно ведут свою деятельность в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

