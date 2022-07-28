На фестивале в «Атамани» приготовят 20 тыс. вареников с картошкой и жаренным луком

Видео канала «Кубань 24»

В этнографическом комплексе «Атамань» в Темрюкском районе 30 июля пройдет краевой гастрокультурный фестиваль вареников «Навары, мылая».

Этот ежегодный праздник считается одной из визитных карточек этно-комплекса. При этом гостей ожидает не только дегустация блюд. На мастер-классах они научатся начинять тесто фруктовыми, мясными и бобовыми начинками.

Также среди посетителей будут разыгрывать призы, а завершится мероприятие большим концертом хоров и ансамблей.

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