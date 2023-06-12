На фасаде Зимнего театра в Сочи 12 июня пройдет световое шоу в честь Дня России

В разных районах курорта 12 июня проходят спортивные, культурные и образовательные мероприятия, посвященные Дню России.

Патриотические праздничные мероприятия пройдут во всех крупных Домах культуры Сочи. В Центральном районе главную праздничную площадку организуют на Южном моле. В 17:00 там начнется концерт, на котором выступят артисты музыкального театра «Забайкальские узоры» и местные творческие коллективы.

Вечером в цвета российского триколора с помощью светового оформления окрасят гостиницу «Жемчужина» и телевышку. На фасаде Зимнего театра в 21:00 начнется патриотическое световое шоу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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