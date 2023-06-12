Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На фасаде Зимнего театра в Сочи 12 июня пройдет световое шоу в честь Дня России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-fasade-zimnego-teatra-v-sochi-12-iyunya-projdet-svetovoe-shou-v-chest-dnya-rossii
На фасаде Зимнего театра в Сочи 12 июня пройдет световое шоу в честь Дня России
Фото пресс-службы администрации Сочи

В разных районах курорта 12 июня проходят спортивные, культурные и образовательные мероприятия, посвященные Дню России.

Патриотические праздничные мероприятия пройдут во всех крупных Домах культуры Сочи. В Центральном районе главную праздничную площадку организуют на Южном моле. В 17:00 там начнется концерт, на котором выступят артисты музыкального театра «Забайкальские узоры» и местные творческие коллективы.

Вечером в цвета российского триколора с помощью светового оформления окрасят гостиницу «Жемчужина» и телевышку. На фасаде Зимнего театра в 21:00 начнется патриотическое световое шоу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с Днем России.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях