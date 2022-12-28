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На двух улицах в центре Краснодара 30 декабря временно ограничат движение

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-dvuh-ulitsah-v-tsentre-krasnodara-30-dekabrya-vremenno-ogranichat-dvizhenie
На двух улицах в центре Краснодара 30 декабря временно ограничат движение
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Для движения временно закроют участки улиц Гоголя и Орджоникидзе из-за краевого детского праздничного мероприятия, которое состоится 30 декабря.

Ограничения будут действовать с 6:00 до окончания мероприятия. В это время нельзя будет проехать по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Красной, а также по Гоголя от Красноармейской до Красной.

Освобождать эти участки от припаркованных маши начнут с 22:00 29 декабря. Автомобилистов просят быть внимательными и планировать маршрут с учетом ограничений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: с 3 января закроют две полосы движения на улице Красных Партизан в Краснодаре.

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