На двух улицах в центре Краснодара 30 декабря временно ограничат движение

Для движения временно закроют участки улиц Гоголя и Орджоникидзе из-за краевого детского праздничного мероприятия, которое состоится 30 декабря.

Ограничения будут действовать с 6:00 до окончания мероприятия. В это время нельзя будет проехать по улице Орджоникидзе от Красноармейской до Красной, а также по Гоголя от Красноармейской до Красной.

Освобождать эти участки от припаркованных маши начнут с 22:00 29 декабря. Автомобилистов просят быть внимательными и планировать маршрут с учетом ограничений, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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