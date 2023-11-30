На двоих 22 года: мужчин посадили за убийство 26-летней давности в Краснодаре

Двоих мужчин 56 и 59 лет признали виновными в организации и убийстве 36-летнего валютчика в 1996 году. Также 59-летнего заказчика преступления признали виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

По данным следствия, в 1994 году на тот момент 30-летний мужчина вместе с братом и 36-летним знакомым занимались незаконной куплей-продажей валюты в крупных размерах в принадлежащих им обменных пунктах в Краснодаре. У 36-летнего мужчины имелись финансовые претензии к компаньонам — он требовал вернуть долг в 70 тыс. долларов США. Для решения этого вопроса он неоднократно привлекал лиц из мира криминала. Компаньоны не были согласны с претензиями и деньги отдавать не хотели.

В середине 1996 года один из них решил организовать убийство кредитора. Брату он сообщать об этом не собирался. К делу он привлек своего 31-летнего знакомого. У того уже имелась судимость за пособничество в совершении убийства. В качестве исполнителя привлекли 30-летнего местного жителя.

Организатор разработал план преступления и передал через пособника исполнителю пистолет «ПМ» и восемь патронов к нему. Также он передал 5 тыс. долларов США в качестве оплаты и полную информацию о жертве.

Осенью того же года пособник и исполнитель неоднократно приезжали к дому жертвы на улицу Ставропольскую. Они следили за мужчиной, чтобы выбрать наиболее удобное время и место для убийства. Вечером 1 декабря 1996 года исполнитель прошел за жертвой к подъезду. Он убил 36-летнего мужчину одним выстрелом в голову. После этого киллер и его пособник скрылись на автомобиле ВАЗ-2106. По пути они избавились от оружия.

Более 26 лет преступникам удавалось избежать наказания. Благодаря грамотной работе следователей и криминалистов при оперативной поддержке полиции удалось установить причастность подозреваемых к совершенному преступлению. Правоохранители собрали достаточно доказательств, и в декабре 2021 года организатора и исполнителя задержали.

С целью возмещения вреда потерпевшим на недвижимость подозреваемого и его родственницы стоимостью более 70 млн рублей наложили арест.

Уголовное дело в отношении пособника было выделено в отдельное производство. Он подписал досудебное соглашение, в отношении него вынесли обвинительный приговор.

Суд приговорил заказчика убийства к 14 годам лишения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей. Исполнителю дали восемь лишения свободы. Отбывать наказание обоим предстоит в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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