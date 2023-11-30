Обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на Кубани продлили срок ареста

Речь идет о Демьяне Кеворкьяне, Анатолии Двойникове и Араме Татосяне. Их подозревают в жестком убийстве аниматоров из Усть-Лабинска — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко, которое произошло в конце апреля в Выселковском районе.

Юрист Александр Звездин, представляющий интересы вдовы убитого Кирилла Чубко, сообщил, что всем троим обвиняемым, находящимся под стражей, продлили срок ареста до 30 января 2024 года.

По его словам, во время очередного судебного заседания Кеворкьян заявил отвод адвокату. Представлять его интересы в суд приехал другой юрист, сообщает «Аргументы и Факты — Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всем троим обвиняемым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Даже Кеворкьяну, который якобы никого лично не убивал. Родственники убитых надеются, что наказание будет максимальным для всех.

Более подробная информация об уголовно деле по убийству аниматоров в Краснодарском крае представлена в нашей статье.