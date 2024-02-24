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На дороге к морю собралась трехкилометровая пробка в районе Горячего Ключа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-doroge-k-moryu-sobralas-trehkilometrovaya-probka-v-rajone-goryachego-klyucha
На дороге к морю собралась трехкилометровая пробка в районе Горячего Ключа
Фото сервиса "Яндекс Карты"

Праздничные выходные в Краснодарском крае 24 февраля ознаменовала пробка на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе.

По данным сервиса «Яндекс Карты» к 15:00 традиционная «летняя» пробка на федеральной автодороге к морю протянулась примерно на 3 км.

Небольшой затор начинается от заправки, продолжается до Заречья и немного по направлению к «Холодному ручью».

Такую активность автомобилистов на этой дороге связывают с продолжительными выходными и ожидаемым потеплением. В воскресенье, 25 февраля синоптики обещают до +17 °C, при этом осадков не ожидается.

Читайте также: перед праздничными выходными Краснодар увяз в 10-балльных пробках.

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