На дорогах Сочи с начала года произошло 9 тыс. 327 аварий

Самой частой причиной ДТП на территории курорта стало несоблюдение очередности проезда. В таких авариях с начала года погибли 6 человек, 91 — получили травмы.

Несоблюдение скоростного режима в Сочи привело к 779 ДТП. В них пострадали 165 и погибли семь человек.

Всего с января 2022 года произошло 9 тыс. 327 ДТП, сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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