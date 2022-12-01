На дорогах Сочи с начала года произошло 9 тыс. 327 аварий
Происшествия
01.12.2022 21:38
Самой частой причиной ДТП на территории курорта стало несоблюдение очередности проезда. В таких авариях с начала года погибли 6 человек, 91 — получили травмы.
Несоблюдение скоростного режима в Сочи привело к 779 ДТП. В них пострадали 165 и погибли семь человек.
Всего с января 2022 года произошло 9 тыс. 327 ДТП, сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.
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