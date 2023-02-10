На дорогах Краснодарского края работают почти 80 единиц снегоуборочной спецтехники

На Кубани 10 февраля продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада.

За прошедшие сутки на дорогах региона работали 9 автогрейдеров, 66 комбинированных дорожных машин и 4 трактора с плужным оборудованием. Израсходовали более 2,7 тыс. т противогололедных материалов.

В Новороссийске продолжают ликвидировать последствия аварии на теплотрассе. Там из-за утечки под асфальтом отключили отопление в домах № 135 и 137 на улице Видова. Сейчас специалисты прокладывают наружную временную трубу.

Восстановили электроснабжение на улицах Весенней, Лимонной, Чапаева, Малахитовой, Жемчужной, Православной и в переулке Георгиевском в поселке Борисовка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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