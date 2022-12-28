На дорогах Краснодара работает водооткачивающая техника
Общество
28.12.2022 10:05
В краевой столице с ночи 28 декабря идет дождь. На дороги вышла водооткачивающая техника.
Сейчас спецтехника ликвидирует локальные подтопления на улицах Тенистой, Бульваре Строителей, Мусоргского и Ивановской. Машины дежурят на тех участках, где периодически возникают подтопления. К работе готовы приступить 20 единиц спецтехники и аварийная бригада по содержанию насосных станций.
По данным метеорологов, дождь будет идти весь день. За обстановкой на дорогах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта совместно с ЕДДС, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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