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Жителей Сочи предупредили о надвигающихся дождях и снегопадах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-sochi-predupredili-o-nadvigayushhihsya-dozhdyah-i-snegopadah
Жителей Сочи предупредили о надвигающихся дождях и снегопадах
Фото пресс-службы администрации Сочи

Непогода придет на курорт утром 28 декабря. В течение дня местами ожидаются сильные дожди, возможна гроза.

В предгорной зоне прогнозируют дождь, переходящий в дождь со снегом и мокрый снег.

Также в течение суток 28 декабря ожидается юго-восточный ветер с переходом днем на северо-западный с порывами до 15-18 м/с, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Все городские службы перешли на работу в усиленном режиме. Спасатели просят жителей и гостей курорта принять все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды. Также не рекомендуется парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями. В случае ЧС нужно звонить по номеру 112.

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