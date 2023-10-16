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На дорогах Краснодара после дождя образовались пробки в 8 баллов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-dorogah-krasnodara-posle-dozhdya-obrazovalis-probki-v-8-ballov
На дорогах Краснодара после дождя образовались пробки в 8 баллов
Фото «Яндекс Карты»

В столице Кубани 16 октября около 18:00 начался сильный дождь.

Ливень с грозой шел в течение часа. В результате на дорогах образовались автомобильные пробки.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 19:40, пробки в Краснодаре достигли 8 баллов. Затруднено движение на улицах Красной от Буденного в сторону Офицерской, а также на Кузнечной, Северной, Промышленной, Российской, Ставропольской и других.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, до конца суток 16 октября, а также ночью, утром и в первой половине дня 17 октября в Краснодарском крае ожидаются дожди с грозами и сильным ветром до 20-23 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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