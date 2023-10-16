Из-за сильного ветра приостановлена работа Керченской паромной переправы

МЧС объявило 16 октября штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 25 м/с в Крыму.

«В 15:00 работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям — из-за сильного ветра», — написал министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

По данным на 17:00 в очереди на досмотр перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани находится 55 машин. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

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