Дожди с грозами ожидаются 16 октября в Краснодарском крае

По данным метеорологов, 16 октября на Кубани ожидаются осадки.

В Краснодаре днем будет облачно, вечером пройдет небольшой дождь. Днем температура поднимется до 22…24°С.

В крае также ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут дожди с грозой. Во второй половине дня в отдельных районах края ожидается сильный дождь.

Автомобилистам рекомендуют быть осторожными на дорогах, так как ночью и утром местами ожидается туман.

В горах ночью будет холодно — 3…8°С, днем воздух прогреется максимум до 17°С.

На Черноморском побережье температура воздуха днем составит 19…24°С. Также днем ожидается кратковременный дождь с грозой, местами — сильный. Порывы ветра на побережье будут достигать 12-14 м/с, местами — до 20 м/с, сообщает Telegram-канал Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», холодный воздух 16 октября достигнет Краснодарского края. С 17 октября на Кубани начнется похолодание. Во второй половине недели снова восстановится теплая погода, дневные температуры будут выше плюс 20 градусов.