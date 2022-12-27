На должность главы Туапсинского района избран Сергей Бойко
В Туапсе 27 декабря прошла 66-я сессия совета Туапсинского района, на которой состоялись выборы главы муниципалитета.
По результатам заседания конкурсной комиссии депутатам для рассмотрения были предложены два кандидата на пост — первый заместитель главы района Сергей Бойко и глава Новомихайловского поселения Андрей Орлов. По итогам тайного голосования депутаты поддержали кандидатуру Сергея Бойко.
Новый глава района поблагодарил депутатов за оказанное доверие, а также заверил, что приложит все усилия для решения задач для процветания муниципалитета и улучшение жизни жителей.
В числе приоритетных направлений своей дальнейшей деятельности Сергей Бойко также отметил привлечение и реализацию инвестиционных проектов, развитие жилищно-коммунального и санаторно-курортного комплексов, дорожной инфраструктуры, социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
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