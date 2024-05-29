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На директора морпорта в Ейске завели дело после несчастного случая с сотрудником

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-direktora-morporta-v-ejske-zaveli-delo-posle-neschastnogo-sluchaya-s-sotrudnikom
На директора морпорта в Ейске завели дело после несчастного случая с сотрудником
Фото yeiskport.ru

Краснодарская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране труда в Ейском морском порте. В отношении директора завели административное дело.

Краснодарская транспортная прокуратура провела проверку по факту несчастного случая, в морпорту Ейска, вследствие которого работник получил вред здоровью легкой степени.

Выяснилось, что работодатель не в полной мере расследовал этот несчастный случай. В действиях должностных лиц организации выявили нарушения законодательства об охране труда. Они заключаются в отсутствии схем маршрутов движения транспорта и пешеходов на территории порта, а также в отсутствии обозначенных границ проездов и проходов, ограждений пешеходных дорожек.

В целях устранения нарушений директору организации внесено представление. В отношении должностного лица возбудили дело об административном правонарушении. Дело направили в Государственную инспекцию труда в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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