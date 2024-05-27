Тело мужчины обнаружили около станции техобслуживания в Краснодаре

Труп нашли на улице Российской возле СТО.

Смерть не носит криминальный характер, рассказал официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко. Так, 26 мая 50-летний мужчина шел по улице, ему стало плохо, он упал и умер. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти, пишет «АиФ — Юг».

Читайте также: на Кубани ускорят расследование дела о смерти подростка после лечения в больнице. Трагический случай произошел еще в июне 2022 года. Уголовное дело по факту смерти подростка расследуют до сих пор в СКР по Краснодарскому краю. Мать умершего подростка рассказала в социальных сетях Информационного центра Следкома, что ее 14-летнего сына сначала госпитализировали в местную больницу. По ее словам, обследований и лечения мальчику не назначили. На следующий день у него появились онемение конечностей и слабость. Женщина самостоятельно отвезла ребенка в другое медучреждение, где у него диагностировали опухоль головного мозга.