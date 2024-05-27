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Тело мужчины обнаружили около станции техобслуживания в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telo-muzhchiny-obnaruzhili-okolo-stantsii-tehobsluzhivaniya-v-krasnodare
Тело мужчины обнаружили около станции техобслуживания в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Труп нашли на улице Российской возле СТО.

Смерть не носит криминальный характер, рассказал официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко. Так, 26 мая 50-летний мужчина шел по улице, ему стало плохо, он упал и умер. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти, пишет «АиФ — Юг».

Читайте также: на Кубани ускорят расследование дела о смерти подростка после лечения в больнице. Трагический случай произошел еще в июне 2022 года. Уголовное дело по факту смерти подростка расследуют до сих пор в СКР по Краснодарскому краю. Мать умершего подростка рассказала в социальных сетях Информационного центра Следкома, что ее 14-летнего сына сначала госпитализировали в местную больницу. По ее словам, обследований и лечения мальчику не назначили. На следующий день у него появились онемение конечностей и слабость. Женщина самостоятельно отвезла ребенка в другое медучреждение, где у него диагностировали опухоль головного мозга.

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