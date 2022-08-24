На детский культурный форум в Москву отправятся 8 лучших учеников школ искусств Кубани

Видео канала «Кубань 24»

Международный форум пройдет в Москве с 25 по 27 августа. Подростки посетят лекции, творческие мастерские и круглые столы. Всего в программе более 60 мероприятий.

Также юные таланты пообщаются с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Молодежь поделится с ней идеями, как развивать детское творчество в стране. Автор лучшего проекта получит грант на его реализацию.

«Форум является уникальной площадкой, возможностью пообщаться со своими сверстниками, познакомиться с ведущими деятелями искусств и культуры России, узнать об их творческом опыте, преодолении тех вызовов, которые они прошли на своем жизненном пути», — сообщил первый заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Погребенко.

Участие в форуме примут более 1,5 тыс. детей из 11 стран, в том числе из Беларуси, Сербии, Таджикистана, Абхазии, Египта, а также Донецкой и Луганской народных республик.

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