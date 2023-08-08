На День города в Геленджике не будет массовых мероприятий

День города-курорта традиционно отпразднуют в последнюю субботу августа. В этом году праздник выпал на 26 число.

«Менее трех недель остается до Дня города. С учетом ситуации, не планируем массовых мероприятий», — написал в Telegram мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Он добавил, что в День города на курорте будут работать небольшие концертные и интерактивные площадки.

Читайте также: в июле Геленджик принял более миллиона туристов. С начала года в городе-курорте отдохнули свыше 2,2 млн человек.