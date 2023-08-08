На День города в Геленджике не будет массовых мероприятий
Общество
08.08.2023 20:32
День города-курорта традиционно отпразднуют в последнюю субботу августа. В этом году праздник выпал на 26 число.
«Менее трех недель остается до Дня города. С учетом ситуации, не планируем массовых мероприятий», — написал в Telegram мэр Геленджика Алексей Богодистов.
Он добавил, что в День города на курорте будут работать небольшие концертные и интерактивные площадки.
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