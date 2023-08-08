Есть еще шесть нолей! В июле Геленджик принял более миллиона туристов

С начала года в городе-курорте отдохнули свыше 2,2 млн человек.

Загрузка отелей и санаториев Геленджика за июль превысила 1 млн отдыхающих, что на 111 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Предприятия санаторно-курортной отрасли заполнены почти на 93%.

В целом, по сравнению с прошлым годом, выросла загрузка в пансионатах и домах отдыха (с 86% до 96%), в гостиницах и отелях, где более 15 номеров (с 83% до 94%), на базах отдыха (с 78% до 85%), а также в санаториях (с 98% до 99,8%). Единовременно в городе сейчас отдыхают более 97 тыс. туристов.

Уровень бронирования в местах размещения на август составляет 86,8%, на сентябрь — 72,7%, на октябрь — 54,8%, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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