На Дальний Восток в рамках смены «Знание. Авторы» отправятся кубанские подростки

Российское общество «Знание» выбрало 100 лучших юных блогеров со всей страны, в том числе из Краснодарского края. Они примут участие в тематической смене «Знание. Авторы» во Владивостоке.

Для школьников из 35 регионов России с 20 октября по 9 ноября в ВДЦ «Океан» проведут образовательную программу по теме блогерства. Ребята в возрасте от 14 до 17 лет смогут встретить единомышленников и получить ценные советы от экспертов. Из Краснодарского края на смену отправятся шесть человек, прошедших конкурсный отбор.

«Выбрать лучших авторов контента в социальных сетях для поездки в ВДЦ «Океан» действительно было непросто — в этом нам помогла экспертная комиссия, в которую вошли преподаватели, лекторы Российского общества «Знание», — отметила заместитель генерального директора Российского общества «Знание» по развитию Ирина Карих.

В рамках «Знание. Авторы» ребят обучат делать достоверный просветительский контент, а также расскажут, как продвигать его в сети.

Кроме того, для детей запланировали занятия по развитию эмоционального интеллекта, созданию контент-плана и другие активности, сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

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