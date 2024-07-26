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Блогер с 30 млрд просмотров Влад Бумага встретился с фанатами в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bloger-s-30-mlrd-prosmotrov-vlad-bumaga-vstretilsya-s-fanatami-v-krasnodare
Видео t.me/A4omg

Популярный среди молодежи блогер Влад Бумага организовал встречу со своей аудиторией 26 июля на парковке ТЦ OZ Mall.

До 15:00 контент-мейкер общался со своими фанатами и раздавал сувениры. Он также пообещал сделать видеоролик с этого мероприятия.

«Ребята, всем привет! Мы сейчас находимся в Краснодара возле OZ Mall. Мы здесь открыли свой собственный магазин. Тут уже подтянулись подписчики», — рассказал блогер в своем Telegram-канале.

Белорусский видеоблогер Влад Бумага имеет на своем основном YouTube-канале «А4» более 63,5 млн подписчиков. Он специализируется на пранках и челленджах с 2014 года.

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