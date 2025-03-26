На чиновника из Отрадненского района завели дело за хищение земельного участка

Кадастровый инженер одной из сельских администраций Отрадненского района незаконно оформил в свою собственность земельный участок стоимостью около 400 тыс. рублей в селе Гусаровском.

По версии следствия, для этого чиновник получил заведомо подложную выписку из похозяйственной книги, благодаря чему смог присвоить участок земли.

Нарушение закона выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки. На кадастрового инженера возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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