Против чиновницы из Отрадненского района возбудили дело за служебный подлог

Фигурантом уголовного дела стала специалист по земельным вопросам и личным подсобным хозяйства администрации сельского поселения в Отрадненском районе.

Установили, что местный индивидуальный предприниматель получил субсидию в 2,7 млн рублей на покупку крупного рогатого скота. Однако деньги мужчина потратил не по назначению. При этом чиновница внесла в акт проверки ложные сведения о соблюдении фермером содержания и сохранности животных.

Материалы проверки направили в следственные органы. По результатам рассмотрения в отношении сотрудницы администрации возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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