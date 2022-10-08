На Черноморском побережье Краснодарского края 8 октября ожидается сильный ветер

Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, 8 октября на Черноморском побережье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами скорость порывов достигнет 15-20 м/с. В районе Новороссийска: 20-25 м/с.

Температура воздуха днем прогреется до 21…26°С, ночью — 12…17°С. На Азовском побережье столбик термометра днем поднимется до 20…25°С, ночью опустится до 9…14°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем ориентировочно начнет работать с 8 октября. С технической стороны к этому все готово. Однако начать ее пока не позволяют погодные условия — в море поднялся шторм. Специалисты мониторят ситуацию в Керченском проливе и готовятся к запуску паромов.