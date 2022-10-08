Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Черноморском побережье Краснодарского края 8 октября ожидается сильный ветер

Общество
08.10.2022 13:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-chernomorskom-poberezhe-krasnodarskogo-kraya-8-oktyabrya-ozhidaetsya-silnyj-veter
На Черноморском побережье Краснодарского края 8 октября ожидается сильный ветер
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, 8 октября на Черноморском побережье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами скорость порывов достигнет 15-20 м/с. В районе Новороссийска: 20-25 м/с.

Температура воздуха днем прогреется до 21…26°С, ночью — 12…17°С. На Азовском побережье столбик термометра днем поднимется до 20…25°С, ночью опустится до 9…14°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем ориентировочно начнет работать с 8 октября. С технической стороны к этому все готово. Однако начать ее пока не позволяют погодные условия — в море поднялся шторм. Специалисты мониторят ситуацию в Керченском проливе и готовятся к запуску паромов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Юбилей президента: Владимиру Путину исполнилось 70 лет
Юбилей президента: Владимиру Путину исполнилось 70 лет
В Тимашевском районе из психоневрологического интерната сбежал пациент
В Тимашевском районе из психоневрологического интерната сбежал пациент
В Сочи инкассатор при перевозке украл 110 тыс. рублей и наутро не вышел на работу
В Сочи инкассатор при перевозке украл 110 тыс. рублей и наутро не вышел на работу
Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем
Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
  2. Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Краснодаре экс-судья просит признать себя невменяемым
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Кубанские винодельни расширяют выпуск вина в «полторашках» и полубутылках
  5. В Новороссийске из-за найденной 100-килограммовой авиабомбы эвакуировали людей
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях