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На Черноморском побережье Краснодарского края 21 июня ожидается жара до 31 градуса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-chernomorskom-poberezhe-krasnodarskogo-kraya-21-iyunya-ozhidaetsya-zhara-do-31-gradusa
На Черноморском побережье Краснодарского края 21 июня ожидается жара до 31 градуса
Фото unsplash.com

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июня в крае ожидается переменная облачность.

Днем и вечером местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем поднимется до 25°…30°; в горах — до 18°…23°. Днем порывы ветра будут достигать 12-14 м/с.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем местами поднимется до 26°…31°. Порывы ветра вечером будут достигать местами 15-20 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 июня в связи с прохождением паводочной волны и ожидаемыми осадками на реках Кубань, Лаба, Чамлык и малых реках юго-восточной территории Краснодарского края в Лабинском, Усть-Лабинском и Курганинском районах ожидается подъем уровня воды местами с достижением опасных отметок.

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