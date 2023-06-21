На Черноморском побережье Краснодарского края 21 июня ожидается жара до 31 градуса

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июня в крае ожидается переменная облачность.

Днем и вечером местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем поднимется до 25°…30°; в горах — до 18°…23°. Днем порывы ветра будут достигать 12-14 м/с.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем местами поднимется до 26°…31°. Порывы ветра вечером будут достигать местами 15-20 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 июня в связи с прохождением паводочной волны и ожидаемыми осадками на реках Кубань, Лаба, Чамлык и малых реках юго-восточной территории Краснодарского края в Лабинском, Усть-Лабинском и Курганинском районах ожидается подъем уровня воды местами с достижением опасных отметок.