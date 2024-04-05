На Черноморском побережье ищут желающих стать спасателями дельфинов

В Новороссийске 6 апреля пройдет практический тренинг по оказанию помощи дельфинам.

Сейчас идет сезон выбросов — дельфинам в любой момент может понадобиться помощь людей, однако эти люди должны обладать определенным набором навыков и знаний. В противном случае можно навредить не только животному, но и себе.

Спасатели отмечают, что спасение дельфинов требует больших моральных и физических сил.

«Выбросившемуся больному китообразному нужны круглосуточная поддержка, ветеринарные манипуляции, необходимо обеспечивать для него постоянное движение, даже когда он совсем не может шевелиться. Почему нужна крепкая психика — в отсутствие стационара чаще всего наша помощь, к сожалению, паллиативна — дельфины выбрасываются на мель в крайнем критическом состоянии», — сообщает пресс-служба научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» в Telegram.

Там отметили, что случаи спасения тяжелобольных китообразных есть, поэтому необходимо набираться опыта и продолжать дело. Более того, все дельфины в Черном море находятся в Красной Книге, поэтому нуждаются в особой защите.

Мероприятие пройдет 6 апреля в 14:00 на проспекте Ленина на парковке «Квадрат» напротив Морского университета. Координаты места — 44.685030,37.795639. Желающих будут ждать возле Дельфамобиля. Встреча рассчитана на 2–3 часа. Для участия необходимо написать организаторам.

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