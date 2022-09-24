На Черноморском побережье 25 сентября ожидаются смерчи
Происшествия
24.09.2022 17:01
По прогнозу синоптиков, до конца суток 24 сентября, а также в течение дня 25 сентября на участке от Джубги до Сочи будет опасность формирования смерчей над Черным морем.
В связи с прогнозом по смерчам в Туапсинском районе объявили штормовое предупреждение.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям Краснодарского края, находясь у берега моря, внимательно следить за окружающей обстановкой. Если смерч выйдет из моря на берег, нужно сразу укрыться в яме, канаве, овраге или любой выемке.
При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В последние дни смерчи в Черном море заметили только у берегов Сочи. Очевидцы поделились завораживающими кадрами в соцсетях.
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