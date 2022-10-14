На Черноморском побережье 15 октября ожидается ураганный ветер и метровые волны
Общество
14.10.2022 14:56
По прогнозу синоптиков, в этот день на Черноморском побережье Краснодарского края ожидается переменная облачность, без осадков.
Воздух днем прогреется до 17…22°С, ночью столбики термометров опустятся до 8…13°С.
Скорость ветра на побережье составит 12-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. В Новороссийске скорость ветра достигнет 19-24 м/с.
Высота волн в море — до 1 метра, на участке между Геленджиком и Анапой — до 1,3 метров. Температура воды в Черном море: 21-22°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.
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