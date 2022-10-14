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На Черноморском побережье 15 октября ожидается ураганный ветер и метровые волны

Общество
14.10.2022 14:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-chernomorskom-poberezhe-15-oktyabrya-ozhidaetsya-uragannyj-veter-i-metrovye-volny
На Черноморском побережье 15 октября ожидается ураганный ветер и метровые волны
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, в этот день на Черноморском побережье Краснодарского края ожидается переменная облачность, без осадков.

Воздух днем прогреется до 17…22°С, ночью столбики термометров опустятся до 8…13°С.

Скорость ветра на побережье составит 12-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. В Новороссийске скорость ветра достигнет 19-24 м/с.

Высота волн в море — до 1 метра, на участке между Геленджиком и Анапой — до 1,3 метров. Температура воды в Черном море: 21-22°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: в Новороссийске отопительный сезон начнется 19 октября.

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