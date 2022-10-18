На чемпионате России по бодибилдингу кубанские спортсмены завоевали три медали

Видео канала «Кубань 24»

Всего спортсменки привезли две золотых и одну серебряную медали.

Краснодарка Карина Щербак — лучшая в категории «бодифитнес» среди девушек не выше 158 см. В 2019 году она стала вице-чемпионкой Европы и получила звание мастера спорта международного класса.

В абсолютном первенстве Щербак осталась в шаге от тройки призеров. В другой ростовой категории золото выиграла Нина Завадская из краевой столицы. Она же была второй в «абсолютке».

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