На бывшего украинского политика Олега Царева совершили покушение в Крыму

Об этом стало известно утром 27 октября. Официального подтверждения о покушении на Олега Царева от правоохранительных органов пока не поступало.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Царева стреляли неизвестные.

«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации», — написал он в Telegram.

По данным издания Readovka, покушение на Олега Царева произошло ночью в Ялте на территории санатория им. Кирова, где живет политик.

Информацию о нападении на Царева также подтвердили военкор Котенок и жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская.

«Дождитесь официальной информации ведомств. Просим не распространять слухи и непроверенную информацию», — написал в соцсетях советник главы Крыма Олег Крючков.

Олег Царев был народным депутатом Верховной Рады Украины четырех созывов от Партии регионов. Весной 2014 года он был кандидатом на пост президента Украины на досрочных выборах, однако в мае снял свою кандидатуру. На Украине Царева объявили предателем и завели на него три уголовных дела по политическим статьям. С 2014 года политик живет в Крыму и занимается предпринимательством.

Читайте также: СК возбудил дело о теракте после отправки отравленного торта летчикам в Армавире. Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно со следователями СКР.