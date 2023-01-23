На бывшего главного архитектора Усть-Лабинского района завели дело за превышение полномочий
Прокуратура проверила соблюдение градостроительных требований при выдаче разрешения на строительство очистных сооружений в муниципалитете и выявила нарушения.
Установили, что бывший глава управления архитектуры и градостроительства Усть-Лабинского района вопреки требованиям документов территориального планирования выдал разрешение на строительство очистных сооружений на участке сельхозназначения. Из-за этого не смог эксплуатироваться капитальный объект, возведенный по федеральной целевой программе. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб в размере 64 млн рублей.
По результатам прокурорской проверки на бывшего муниципального служащего завели уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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