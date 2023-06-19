На борту самолета Екатеринбург — Сочи умер пассажир

Происшествие произошло 16 июня около 22:00 на подлете к аэропорту Сочи на борту рейса EO502 Екатеринбург — Сочи.

При посадке 51-летний пассажир потерял сознание. По прибытии в аэропорт мужчине пытались оказать медпомощь, но после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть пассажира, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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