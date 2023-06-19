Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На борту самолета Екатеринбург — Сочи умер пассажир

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-bortu-samoleta-ekaterinburg-sochi-umer-passazhir
На борту самолета Екатеринбург — Сочи умер пассажир
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Происшествие произошло 16 июня около 22:00 на подлете к аэропорту Сочи на борту рейса EO502 Екатеринбург — Сочи.

При посадке 51-летний пассажир потерял сознание. По прибытии в аэропорт мужчине пытались оказать медпомощь, но после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть пассажира, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Читайте также: на борту самолета Сочи — Челябинск умерла пассажирка. Инцидент произошел 31 мая около 15:30 на борту находящегося в воздухе самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего по маршруту Сочи — Челябинск.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 18 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 17 июня
Врач назвала основные признаки переизбытка соли в организме
Врач назвала основные признаки переизбытка соли в организме
Что такое матча: польза и вред японского зеленого чая
Что такое матча: польза и вред японского зеленого чая
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях