На берегу Азовского моря в Темрюкском районе нашли шесть артиллерийских снарядов
Происшествия
31.01.2023 13:33
Местный житель обнаружил подозрительные предметы на пляже поселка За Родину во время прогулки с собакой. Он сообщил об этом в правоохранительные органы.
На место прибыли сотрудники краснодарского ОМОНа. Они установили, что на берегу Азовского моря находятся 6 артиллерийских снарядов 100 и 130 мм времен Великой Отечественной войны.
Всего за прошедшую неделю на Кубани нашли и обезвредили 15 боеприпасов времен войны. Их уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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