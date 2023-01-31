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На берегу Азовского моря в Темрюкском районе нашли шесть артиллерийских снарядов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-beregu-azovskogo-morya-v-temryukskom-rajone-nashli-shest-artillerijskih-snaryadov
На берегу Азовского моря в Темрюкском районе нашли шесть артиллерийских снарядов
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Местный житель обнаружил подозрительные предметы на пляже поселка За Родину во время прогулки с собакой. Он сообщил об этом в правоохранительные органы.

На место прибыли сотрудники краснодарского ОМОНа. Они установили, что на берегу Азовского моря находятся 6 артиллерийских снарядов 100 и 130 мм времен Великой Отечественной войны.

Всего за прошедшую неделю на Кубани нашли и обезвредили 15 боеприпасов времен войны. Их уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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