На авторынок России планирует выйти еще один китайский бренд

Речь идет об автомобилях нового китайского бренда — Jaecoo. Его премьера состоится 18 апреля на международном автосалоне в Шанхае.

До конца 2023 года дилерская есть Omoda планирует представить автомобили Jaecoо в России в 100 дилерских центрах и 20 самостоятельных шоурумах.

Российским покупателям в автосалонах представят две модели бренда Jaecoo, сообщает ТАСС.

После ухода большинства иностранных автопроизводителей из России, автомобили из Китая стали очень популярны на отечественном рынке — Chery, Haval, Changan, Exeed, Omoda, Geely, Jac, Faw и др. Представленные на рынке модели «Москвича» являются аналогами китайского бренда Jac.

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