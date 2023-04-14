На авторынок России планирует выйти еще один китайский бренд
Общество
14.04.2023 14:29
Речь идет об автомобилях нового китайского бренда — Jaecoo. Его премьера состоится 18 апреля на международном автосалоне в Шанхае.
До конца 2023 года дилерская есть Omoda планирует представить автомобили Jaecoо в России в 100 дилерских центрах и 20 самостоятельных шоурумах.
Российским покупателям в автосалонах представят две модели бренда Jaecoo, сообщает ТАСС.
После ухода большинства иностранных автопроизводителей из России, автомобили из Китая стали очень популярны на отечественном рынке — Chery, Haval, Changan, Exeed, Omoda, Geely, Jac, Faw и др. Представленные на рынке модели «Москвича» являются аналогами китайского бренда Jac.
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