На Анапу обрушился ливень с крупным градом

Фото t.me/typoanapa

Мощный ливень с крупным градом ударил по курорту 19 августа около 14:00. Отдельные градины достигали размера двухрублевой монеты, а часть улиц превратилась в реки.

Видеозаписи, запечатлевшие последствия разгула стихии, опубликовали в соцсетях очевидцы. Они отметили, что традиционно подтопило дорогу на набережной «Паралия» в Витязево, а на выезде из Анапы собралась серьезная пробка.

Кадры с крупными градинами опубликовали жители Джемете, Пионерского проспекта и клиенты заправки у железнодорожного вокзала.

При этом ряд пользователей соцсетей отметили, что непогода обошла стороной их улицы. Так, по сообщениям, на улицах Ленина и Таманской не было ничего, кроме грома и молний. Сухо было и в станице Гостагаевской.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 19 августа из-за непогоды запретили купаться на всех пляжах.