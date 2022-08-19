На Анапу обрушился ливень с крупным градом
Общество
19.08.2022 16:20
Мощный ливень с крупным градом ударил по курорту 19 августа около 14:00. Отдельные градины достигали размера двухрублевой монеты, а часть улиц превратилась в реки.
Видеозаписи, запечатлевшие последствия разгула стихии, опубликовали в соцсетях очевидцы. Они отметили, что традиционно подтопило дорогу на набережной «Паралия» в Витязево, а на выезде из Анапы собралась серьезная пробка.
Кадры с крупными градинами опубликовали жители Джемете, Пионерского проспекта и клиенты заправки у железнодорожного вокзала.
При этом ряд пользователей соцсетей отметили, что непогода обошла стороной их улицы. Так, по сообщениям, на улицах Ленина и Таманской не было ничего, кроме грома и молний. Сухо было и в станице Гостагаевской.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 19 августа из-за непогоды запретили купаться на всех пляжах.
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