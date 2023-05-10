На 9% увеличили производство молока в I квартале в Краснодарском крае

Производство молоко увеличилось за январь-март 2023 года на 9,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Общий объем вырос до 433 тыс. т, в том числе до 307,5 — на крупных и средних предприятиях, 125,5 — в малых формах хозяйствования. На одну корову среднесуточный удой составляет 27 кг — в 2022 году он составлял 24,7 кг.

Лидеры по объемам производства — Выселковский, Каневской и Павловский районы. Всего по итогам года в крае планируют нарастить производство молока до 1,66 млн т — на 4% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

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