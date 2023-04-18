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На 7% снизились цены на минеральные удобрения в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-7-snizilis-tseny-na-mineralnye-udobreniya-v-krasnodarskom-krae
На 7% снизились цены на минеральные удобрения в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Стоимость аммофоса упала на 6,3%, аммиачной селитры — на 10%, карбамида — на 15%, КАС — на 14%, азофоски — на 1%.

Все хозяйства края обеспечены минеральными фосфорсодержащими удобрениями для сева яровых и азотными удобрения для подкормки колосовых озимых культур.

Кроме того, по сравнению с 2022 годом рост цен на средства защиты растений в среднем снизился на 30%. По инсектицидам снижение составляет до 46%, гербицидам — до 9%, фунгицидам — до 32%, десикантам — до 6%.

В прошлом году цены выросли в среднем на 44% по сравнению с 2021 годом, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Читайте также: более 2,1 млрд рублей господдержки получили в 2023 году аграрии Краснодарского края.

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