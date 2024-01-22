На 8 лет осудили помощника мирового судьи, насмерть сбившего женщину на Кубани

Преступление произошло 28 апреля около 20:00 в Крымске. Уголовное дело рассмотрели в Абинском районном суде.

По версии следствия, в тот день помощник мирового судьи Николай Гусихин ехал на автомобиле Skoda по улице Жукова. Он выехал на обочину и сбил 59-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель иномарки предпочел скрыться с места ДТП.

Во время судебного заседания подозреваемый признал свою вину. Он частично возместил ущерб.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал Гусихина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности по ч.4 ст. 264 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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