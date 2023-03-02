На 7% вырастет турпоток в санатории Кубани и Ставрополья по итогам года
Общество
02.03.2023 09:39
Об этом 2 марта рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.
По его словам, рост будет в пределах 5-7%. В Ставропольском крае ресурса уже нет, если судить по заполняемости здравниц и объему загрузки, потенциал в Краснодарском крае больше, считает Данилов.
«С учетом знаний того, как ведет себя отрасль, — это может быть рост на 5-7% совокупно по двум регионам. При условии относительно благоприятной ситуации и что она будет не хуже, чем в прошлом году в геополитическом контексте», — цитирует Михаила Данилова «РБК Краснодар».
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