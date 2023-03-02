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На 7% вырастет турпоток в санатории Кубани и Ставрополья по итогам года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-7-vyrastet-turpotok-v-sanatorii-kubani-i-stavropolya-po-itogam-goda
На 7% вырастет турпоток в санатории Кубани и Ставрополья по итогам года
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом 2 марта рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

По его словам, рост будет в пределах 5-7%. В Ставропольском крае ресурса уже нет, если судить по заполняемости здравниц и объему загрузки, потенциал в Краснодарском крае больше, считает Данилов.

«С учетом знаний того, как ведет себя отрасль, — это может быть рост на 5-7% совокупно по двум регионам. При условии относительно благоприятной ситуации и что она будет не хуже, чем в прошлом году в геополитическом контексте», — цитирует Михаила Данилова «РБК Краснодар».

Читайте также: санатории и отели с лечебной базой в Сочи загружены на 70%.

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