Санатории и отели с лечебной базой в Сочи загружены на 70%

Здравницы курорта ежегодно обновляют материально-техническую базу. Там проводят реновацию номеров и готовят новые программы оздоровления и реабилитации.

В пансионате «Бургас» Адлерского района в феврале планируют ввести в эксплуатацию спортивно-оздоровительный центр. Также в районе планируют построить новый медицинский центр площадью 900 кв. м и детский центр. Это позволит увеличить загрузку здравниц курорта.

В 2022 году в Сочи оснастили санаторий «Знание» для ксенонотерапии — аппаратного восстановления организма после коронавируса. Программы оздоровления появились в санатории «Заполярье». Они совмещают медпрограммы и фитнес для детей и взрослых. Для того применяется уникальное диагностическое оборудование.

Гравитационная роботизированная система применяется в санатории «Октябрьский» — она направлена на профилактику и лечение заболеваний, а также восстановление после травм опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в медицинском центре «Здоровая семья» на курорте Красная Поляна появилось педиатрическое направление.

«Сочи развиваем как всесезонный курорт, где можно хорошо отдохнуть с пользой для своего здоровья в любое время года. Сегодня средняя загрузка санаториев и отелей с лечебной базой по-прежнему остается высокой — на уровне 70%. Мы укрепляем исторический статус всесоюзной здравницы, обеспечивая при этом современные высокие стандарты», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Два крупных медицинских объекта на базе санаториев появятся на курорте в Год архитектуры. В феврале в санатории «Радуга» откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и комплексом СПА. Кроме того, на территории санатория «Золотой колос» продолжается строительство пятиэтажного спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном. Медкабинеты разместят на двух этажах. Также для отдыхающих организуют бювет с минеральной водой, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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