Санатории и отели с лечебной базой в Сочи загружены на 70%
Здравницы курорта ежегодно обновляют материально-техническую базу. Там проводят реновацию номеров и готовят новые программы оздоровления и реабилитации.
В пансионате «Бургас» Адлерского района в феврале планируют ввести в эксплуатацию спортивно-оздоровительный центр. Также в районе планируют построить новый медицинский центр площадью 900 кв. м и детский центр. Это позволит увеличить загрузку здравниц курорта.
В 2022 году в Сочи оснастили санаторий «Знание» для ксенонотерапии — аппаратного восстановления организма после коронавируса. Программы оздоровления появились в санатории «Заполярье». Они совмещают медпрограммы и фитнес для детей и взрослых. Для того применяется уникальное диагностическое оборудование.
Гравитационная роботизированная система применяется в санатории «Октябрьский» — она направлена на профилактику и лечение заболеваний, а также восстановление после травм опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в медицинском центре «Здоровая семья» на курорте Красная Поляна появилось педиатрическое направление.
«Сочи развиваем как всесезонный курорт, где можно хорошо отдохнуть с пользой для своего здоровья в любое время года. Сегодня средняя загрузка санаториев и отелей с лечебной базой по-прежнему остается высокой — на уровне 70%. Мы укрепляем исторический статус всесоюзной здравницы, обеспечивая при этом современные высокие стандарты», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.
Два крупных медицинских объекта на базе санаториев появятся на курорте в Год архитектуры. В феврале в санатории «Радуга» откроется физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и комплексом СПА. Кроме того, на территории санатория «Золотой колос» продолжается строительство пятиэтажного спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном. Медкабинеты разместят на двух этажах. Также для отдыхающих организуют бювет с минеральной водой, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: депутаты ЗСК обсудили поддержку кубанских здравниц.
- Двух подозреваемых в попытке заказать убийство пристава в Анапе заключили под стражу
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Житель Каневского района получил 15 лет колонии за двойное убийство, изготовление и хранение взрывчатки
- Два вида яда нашли в крови собак, погибших в СНТ на Ростовском шоссе в Краснодаре
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России