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На 7 лет посадили мужчину за попытку убийства тещи ножом в шею в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-7-let-posadili-muzhchinu-za-popytku-ubijstva-teshhi-nozhom-v-sheyu-v-sochi
На 7 лет посадили мужчину за попытку убийства тещи ножом в шею в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 21 ноября 2022 года в Лазаревском районе курорта.

Установили, что 47-летний местный житель в состоянии опьянения поссорился с тещей. В ходе конфликта он не менее шести раз ударил женщину в область шеи. Закончить начатое мужчина не смогу: в кухню зашел его сын и выбил из рук нож, после чего вывел отца из дома.

Пострадавшей быстро оказали медпомощь. Мужчину признали виновным в покушении на убийство. Его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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