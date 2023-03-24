На 7 лет посадили мужчину, ранившего из травматического пистолета работника кафе в Сочи

Преступление произошло ночью 9 сентября 2022 года в поселке Лоо. Приговор в марте в отношении 28-летнего жителя Оренбурга, которого обвиняли в вооруженном разбое, вынес Лазаревский суд Сочи.

По данным следствия, приехавший на отдых мужчина решил украсть ноутбук и звуковое оборудование из кафе «Мадагаскар» на улице Азовской. Злоумышленник проник в кафе, в момент кражи его застал 24-летний собственник техники.

Вор достал травматический пистолет, 2 раза выстрелил в голову пострадавшему и сбежал, похитив технику на общую сумму более 270 тыс. рублей. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о вооруженном разбое. Суд назначил подсудимому 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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