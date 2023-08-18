На 5,5% проиндексируют зарплаты работников госорганов в России

Должностные оклады работников увеличатся в 1,055 раза, или на 5,5% с 1 октября 2023 года. Повышение заработных плат на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

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