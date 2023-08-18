Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На 5,5% проиндексируют зарплаты работников госорганов в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-5-5-proindeksiruyut-zarplaty-rabotnikov-gosorganov-v-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
На 5,5% проиндексируют зарплаты работников госорганов в России
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Заработная плата вырастет у сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими — стенографистов, комендантов, экспедиторов, кассиров и других.

Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Должностные оклады работников увеличатся в 1,055 раза, или на 5,5% с 1 октября 2023 года. Повышение заработных плат на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Читайте также: по-новому оплачивать работу медиков с 2025 года планирует Минздрав России.

Статьи
Легендарный «червячок»: простейший рецепт песочного пирога
Легендарный «червячок»: простейший рецепт песочного пирога
Буря в кишечнике: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при кишечных расстройствах
Буря в кишечнике: нутрициолог рассказала, что нельзя есть при кишечных расстройствах
10 вещей, которые стоит успеть сделать до 30 лет
10 вещей, которые стоит успеть сделать до 30 лет
Шелковица или тутовник: польза и вред южной ягоды
Шелковица или тутовник: польза и вред южной ягоды
Какое нижнее белье самое безопасное для мужчин и женщин
Какое нижнее белье самое безопасное для мужчин и женщин
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях