На 5,5% проиндексируют зарплаты работников госорганов в России
Экономика
18.08.2023 20:54
Заработная плата вырастет у сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими — стенографистов, комендантов, экспедиторов, кассиров и других.
Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
Должностные оклады работников увеличатся в 1,055 раза, или на 5,5% с 1 октября 2023 года. Повышение заработных плат на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
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