На 5-10% подешевели куриные яйца в Краснодарском крае

Специалисты департамента потребсферы Краснодарского края регулярно мониторят цены на социально значимые продукты.

В начале августа зафиксировали рост цен на сметану 20% жирности — от 3,6% до 9%, а также понижение цен на куриные яйца — от 5,3% до 11,8%. Колебание стоимости связано с автоматической уценкой из-за акций и их отмены, а также превышения товарного запаса.

В оптовых магазинах выросла стоимость картофеля, репчатого лука, белокочанной капусты и моркови, несмотря на период массового созревания овощей. По сравнению с началом года, картофель подорожал на 113%, капуста — на 65,8%, морковь — на 48,6%, репчатый лук — на 30,4%.

Ведомство направило запрос в торговые сети и краевой минсельхоз, чтобы установить причины значительного повышения цен на овощи, сообщает пресс-служба депатрамента потребсферы Краснодарского края.

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