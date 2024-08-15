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Минсельхоз РФ: резкого роста цен на молочную продукцию не ожидается

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minselhoz-rf-rezkogo-rosta-tsen-na-molochnuyu-produktsiyu-ne-ozhidaetsya
Минсельхоз РФ: резкого роста цен на молочную продукцию не ожидается
Фото freepik.com

Несмотря на повышение себестоимости производства и ключевой ставки ЦБ, резкого повышения цен на молочную продукцию не ожидается, сообщили в Минсельхозе РФ.

«Стабилизирующими факторами будут увеличение объемов производства сырья и конечной продукции и меры государственной поддержки», — уточнили в ведомстве.

В последнее время выпуск молочной продукции растет благодаря увеличению производственных мощностей и развитию молочного животноводства. Только за первые полгода производство обработанного молока, в том числе для детского питания, увеличилось на 4,3%, сыров — на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Ситуация на рынке молочной продукции сбалансирована. За счет растущего внутреннего производства и поставок из Белоруссии потребности обеспечены в полном объеме. Уровень самообеспеченности превышает 98%. Динамика цен на основные виды продуктов находится в пределах инфляции. Розничная стоимость пастеризованного молока за месяц увеличилась на 0,5%, сыров — на 0,1%», — сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

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