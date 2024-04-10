На 45% выросло число добровольцев на контракт с Минобороны РФ на Кубани в апреле

Об этом сообщил военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин в эфире программы «Детали» на телеканале «Кубань 24».

По его словам, в последние недели на Кубани резко увеличилось число желающих, подписать контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции.

«Каждый день мы проводим анализ: сколько у нас приходит кандидатами на военную службу по контракту. Сейчас у нас рост где-то порядка 40-45% от того, что было в марте и феврале. Люди идут осознанно и говорят, что их сподвигли на это события в «Крокус сити-холле», — сказал Чугункин.

Он уточнил, что все, кто подписал контракт на прохождение военной службы в Краснодарском крае после 1 апреля, получат единовременную выплату в 1 млн рублей. Для тех, кто заключает контракт на срок от 1 года, предусмотрена президентская выплата в 195 тыс. рублей. За подписание контракта с именным подразделением, которое сейчас формируется на Кубани, предусмотрена выплата в 200 тыс. рублей. Кроме того, в 15 муниципалитетах Кубани действуют местные выплаты для добровольцев, которые варьируются от 50 до 200 тыс. рублей. По словам Чугункина, военнослужащие получат данные выплаты в течение 2-3 недель.

Военный комиссар Краснодарского края подчеркнул, что с начала проведения специальной военной операции 24 февраля 2022 года в регионе контракт с Минобороны РФ подписали около 20 тыс. человек. Он отметил, что контракт с армией России могут заключить все желающие в возрасте от 18 до 65 лет, категорий «А», «Б» и «В», с образованием не ниже среднего. Уточнить всю интересующую информацию можно в ближайшем военном комиссариате.

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